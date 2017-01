Truck rijdt in op voetgangers in Jeruzalem: zeker vier doden

De chauffeur van de truck is doodgeschoten, zo berichtte de radio. De aanslag vond plaats direct bij de muur die de oude binnenstad van Jeruzalem omgeeft. Volgens de politie lagen er na de aanrijding overal op de promenade lichamen van slachtoffers.



Volgens een woordvoerster van de politie reed de truck in op een groep militairen, die net uit bus waren gestapt. Onder de doden zijn drie mannen en een vrouw. Sommige slachtoffers zitten vast onder de truck. Op een foto van de truck zijn in de voorruit zeker tien inslagen van kogels te zien. Het hele gebied rond de promenade is afgezet.



De Israëlische algemene veiligheidsdienst Shin Bet beschikte niet over een concrete waarschuwing voor het gevaar van een aanslag, zei de chef van de politie. Shin Bet is wel bij het onderzoek naar de aanslag betrokken.



Achteruit

Een ooggetuige beschrijft hoe de bestuurder van witte kraanwagen op de groep inreed, waarop hij onder vuur werd genomen. Hij reed vervolgens achteruit, waarna hij opnieuw gas gaf. ,,Daarna bleven ze schieten tot hij uitgeschakeld was'', aldus een buschauffeur.



Israëlische autoriteiten zeggen dat de dader een Palestijn uit de wijk Dsjabel Mukaber in Jeruzalem is. Door gevechten tussen Israëliërs en Palestijnen zijn sinds september 2015 zeker veertig Israëliërs en 229 Palestijnen omgekomen. Het incident van vandaag is het eerste in drie maanden waarbij Israëliërs om zijn gekomen.



Weken geleden werd Berlijn opgeschrikt door een zelfde type aanslag. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven.