Trudeau jaagt Europese regeringen op de lobbytour

Trudeau, de eerste Canadese regeringsleider ooit in het Straatsburgse halfrond, is de held van alles wat jong en links is, en ook de verpakking mag er zijn. De Duitse Groene Ska Keller, D66-leider in Europa Sophie in ‘t Veld en haar collega Esther de Lange (CDA) zaten gisteren vooraan om met hun smartphone de ene foto na de andere te maken. ,,Voor medewerksters die dat hadden gevraagd'', aldus het excuus van De Lange.



Op Bas Eickhout van GroenLinks had de sexappeal van de Canadees minder vat. ,,Een vlak verhaal, waarin Trudeau heel weinig zei over de uitdagingen waar de wereld met Trump voor staat.'' En over Ceta: ,,Alle mooie woorden poetsen de hiërarchie in de tekst niet weg. Milieubescherming en sociale rechten zijn veel minder bindend dan de rechten van het bedrijfsleven.''