Trump accepteert conclusie Russische hacks

Weer doden door opstand in Braziliaanse gevangenis

16:13 Opnieuw zijn bij een opstand in een Braziliaanse gevangenis doden gevallen. Minstens vier gedetineerden kwamen vandaag om in het complex Vidal Pessoa in de stad Manaus. Drie van de vier doden zijn onthoofd, zo verklaarde een justitiemedewerker. De gevangenen kwamen op voor de slechte omstandigheden in de gevangenis.