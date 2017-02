Trump beschuldigt veiligheidsdiensten van illegaal handelen

Een woordvoerder van het Kremlin heeft ook ontkend dat de Russische inlichtingendiensten veelvuldig contact hadden met leden van het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump. Woordvoerder Dmitry Peskov zette zijn vraagtekens bij de anonieme bronnen die The New York Times opvoerde, toen zij gisteren met het nieuws naar buiten kwamen. Volgens Peskov 'is het nieuws niet op feiten gebaseerd'. De NYT baseert zich naar eigen zeggen op vier (ex-)medewerkers van diensten die telefoongesprekken en andere communicatie hebben onderschept.



De ex-adviseur ontkende later tegenover vicepresident Mike Pence dat deze gesprekken hadden plaatsgevonden. De gesprekken van Flynn liggen gevoelig vanwege de vermeende Russische inmenging met de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen en omdat het voor Amerikaanse burgers verboden is met buitenlandse regeringen te onderhandelen namens de VS.



Volgens Fox News wist president Trump echter al zes dagen na zijn entree in het Witte Huis van de telefoontjes van Michael Flynn naar Rusland, maar verzweeg hij dit voor Pence. Dat zou een van de redenen zijn dat Pence zijn hand in het vuur stak voor Flynn. Pence zou 'diep gefrustreerd en boos' zijn over de manier waarop de zaak is gelopen.