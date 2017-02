Trump bestempelt media VS in tweet als 'vijanden van het Amerikaanse volk'

Kort na zijn aankomst in Florida, waar hij voor het derde achtereenvolgende weekeinde in zijn luxevilla verblijft, richtte de Amerikaanse president zijn pijlen nog maar eens op zijn favoriete doelwit. 'De nepnieuwsmedia (de falende NY Times, NBC News, ABC, CBS, CNN) zijn niet mijn vijand, ze zijn de vijand van het Amerikaanse Volk!', zo twitterde de president.



Enkele minuten daarvoor had hij een andere versie van zijn tweet gepost, waarin hij ABC en CBS niet noemde. Die tweet sloot hij af met de toevoeging 'WALGELIJK!', voor die vervangen werd door de nieuwe versie.



Persconferentie

Afgelopen donderdag liet Trump de Amerikaanse pers nog versteld staan tijdens zijn eerste persconferentie op het Witte Huis. 'Ik ben hier om mijn boodschap rechtstreeks over te brengen aan de mensen (...) omdat veel journalisten in ons land niet de waarheid vertellen en de geweldige mensen in dit land niet met het respect behandelen dat ze verdienen', zo zei hij toen.



Terwijl zowel de Amerikaanse als de buitenlandse media Trumps gedrag tegenover de pers veroordeelden, juichten rechtse commentatoren zijn optreden juist toe. Zo kreeg hij onder meer bijval van de bekende conservatieve radiopresentator Rush Limbaugh.



Daarover twitterde Trump nu ook weer: 'Een van de meest efficiënte persconferenties die ik ooit heb gezien!' zegt Rush Limbaugh. Velen zijn het met hem eens. Maar de NEPNIEUWSMEDIA noemen het anders! Oneerlijk', zo schreef hij.