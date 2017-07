Trump blijft China en Taiwan met elkaar verwarren

Taiwan heeft al sinds het einde van de burgeroorlog in 1949 een eigen regering, maar wordt door Peking beschouwd als een afvallige provincie, en dus geen autonome staat. Wie op goede voet wil staan met China kan zich dus ook maar beter achter het Een-Chinabeleid scharen. Taiwan wordt daarom aangeduid als de 'Republiek China', terwijl China de 'Volksrepubliek China' wordt genoemd, en voor dat verschil zijn ze in China zeer gevoelig.



Het is overigens niet de eerste keer dat Trump zijn Chinese ambtsgenoot tegen de haren instrijkt. Zo aanvaardde hij kort na zijn verkiezingsoverwinning in november vorig jaar nog een felicitatietelefoontje van de Taiwanese president Tsai Ing-wen, hoewel de VS de banden met Taiwan in 1979 officieel heeft doorgeknipt.



Ook de opgelopen spanningen met Noord-Korea - de VS verwachten een krachtdadiger houding van de Chinezen - en in de Zuid-Chinese Zee, opgeëist door zowel China als onder meer Japan, maken dat Trump en Xi Jinping niet de allerbeste maatjes zijn op dit moment.



Zo vlogen er zaterdag nog twee Amerikaanse langeafstandsbommenwerpers over de Oost- en Zuid-Chinese Zee tijdens een trainingsvlucht met de Zuid-Koreaanse luchtmacht.