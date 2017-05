Trump: Door het ontslag van 'mafketel' Comey sta ik niet meer onder druk

Een Amerikaanse ambtenaar vertelde dit aan de krant op basis van een verslag van de meeting tussen de president en de Russen in het Witte Huis. Volgens het document heeft Trump gezegd: ,,Ik heb net de directeur van de FBI ontslagen. Hij was gek, echt een mafketel. Ik stond onder grote druk vanwege Rusland, maar die is nu weggenomen." Ook zei hij dat er geen onderzoek naar hem gaande was.



Op 10 mei bezochten de Russen het Witte Huis. Dit was een dag nadat Trump de FBI-directeur had ontslagen. Trumps opmerkingen die in het verslag genoemd worden, bevestigen het vermoeden dat de president Comey ontsloeg vanwege het FBI-onderzoek naar bemoeienis van Rusland met Trumps verkiezingscampagne.