Trump dreigt 'oneerlijke' media: hier komen ze niet mee weg

Rusland bereikt bestand tussen leger en rebellen in Oekraïne

18 februari In Oost-Oekraïne gaat vanaf maandag een wapenstilstand in tussen Oekraïne en de door Rusland gesteunde rebellen in het oosten van Oekraïne. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zaterdag aangekondigd.