Trump en Poetin bespreken veiligheidszone in Syrië

Ze waren het eens dat alle partijen er alles aan moeten doen om het geweld in Syrië te stoppen. Het geweld zou volgens beide partijen 'te lang hebben geduurd'. Er werd gesproken over het instellen van veiligheidszones. Dit zijn gebieden met strenge militaire bewaking waar vluchtelingen tijdelijk naar toe kunnen. Ook overlegden Poetin en Trump over een mogelijke samenwerking tegen Islamitische Staat in het Midden-Oosten en de toestand in Noord-Korea.

G20

Volgens een Russisch persbureau blikten Trump en Poetin ook vooruit op hun eerste ontmoeting in levende lijve. Die zou deze zomer tijdens de top van de G20 in het Duitse Hamburg plaatsvinden. De G20, negentien landen en de Europese Unie, is het financiële platform van de belangrijkste handelsnaties in de wereld.

Het Witte Huis maakte ook bekend dat de Verenigde Staten een afgevaardigde naar Astana sturen om het vredesoverleg over Syrië bij te wonen. De besprekingen in de hoofdstad van Kazachstan zijn een initiatief van Rusland, Turkije en Iran. Het belangrijkste agendapunt is een staakt-het-vuren in Syrië.