Trump: golf van antisemitisme in VS is 'pijnlijk'

Waar de vorige president Barack Obama zich uitgesproken hard maakte voor vrouwen en minderheden, heeft Donald Trump grote moeite om gemarginaliseerde groepen aan zich te binden. Tijdens een bijeenkomst voor Black History Month, die in de VS zowel het slavernijverleden herdenkt als verdiensten van zwarte Amerikanen viert, had Trump het bijvoorbeeld vooral over zijn eigen overwinningen en successen. Tijdens zijn verkiezingscampagne lag hij onder vuur vanwege seksistische uitspraken en opscheppen over het aanranden van vrouwen, al is hij volgens zijn dochter Ivanka Trump ,,een feminist''.