Trump heeft vernieuwd inreisverbod VS nog niet rond, een week uitstel

Het nieuwe decreet staat nu gepland voor 'ergens volgende week', liet de medewerker weten. President Trump had eerder aangekondigd deze week met een vervangend inreisverbod te komen, waarin houders van een green card, een tijdelijke verblijfsvergunning, worden ontzien.



Trump vaardigde eind januari met een presidentieel decreet een inreisverbod uit voor inwoners van zeven landen in het Midden-Oosten, waaronder Iran, Irak, Syrië, Soedan, Jemen, Libië en Somalië. Het bevel leidde direct tot chaotische taferelen op vliegvelden vanwege mensen die werden vastgehouden en de VS niet in mochten en demonstranten die tegen het nieuwe beleid protesteerden.



Het decreet werd met succes aangevochten door onder meer de staat Washington. Trump had grote kritiek op de rechterlijke beslissing. 'De mening van deze zogenaamde rechter is belachelijk en zal worden teruggetrokken', liet hij per Twitter weten. Het federaal hof van beroep in San Francisco bekrachtigde de uitspraak van de rechter echter, waarop Trump zich over een aangepast decreet ging beraden.