Trump is 'absoluut' overtuigd dat martelen werkt in strijd tegen terreur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met ABC News gezegd dat hij overtuigd is dat martelen in de strijd tegen terrorisme werkt. ,,Ik voel absoluut dat het werkt’’, was zijn reactie op de vraag of waterboarding toegepast kan worden als middel om informatie los te krijgen. Of het ook wordt gebruikt, laat Trump aan zijn kabinet over.