Trump levert weer kritiek op de media terwijl journalisten zonder hem dineren

De president merkte ook op dat, als het de taak is van de media om eerlijk te zijn en de waarheid te vertellen, ze dan een 'dikke vette onvoldoende' halen. Zijn eigen regering daarentegen, aldus Trump, doet elke dag zijn best voor het Amerikaanse volk. 'Ik ben dolblij dat ik meer dan 100 mijl verwijderd ben van het moeras in Washington, en dat ik mijn avond met jullie mag doorbrengen: een veel groter publiek en veel betere mensen, toch?'



Trump is de eerste president in 36 jaar die niet aanwezig is bij het officiële journalistendiner, dat door nieuwsorganisaties wordt georganiseerd en waarop ook de president en prominente gasten uitgenodigd worden. Van de regering-Trump was niemand aanwezig. Voorgaande jaren maakte president Barack Obama scherpe grappen, onder meer over Donald Trump. Dit jaar stond op het programma onder meer de uitreiking van journalistieke prijzen en een toespraak over het belang van 'agressieve maar eerlijke verslaggeving'.