Trump: media verzwijgen aanslagen Europa

Ministerie van Justitie VS verdedigt inreisverbod Trump

4:37 Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zich achter het inreisverbod van president Donald Trump geschaard. Een federale rechter in de staat Washington oordeelde vorige week dat het verbod moet worden opgeschort, maar het ministerie schrijft in een brief dat het rechterlijke besluit 'te algemeen van aard is'.