Trump moet bouw van muur op grens met Mexico uitstellen

'Muur komt er'

Trump hield, aanvankelijk via Twitter, vol dat het bouwwerk er hoe dan ook komt. 's Middags in het Witte Huis zei hij dat het tijdens zijn eerste ambtsperiode echt gaat gebeuren. ,,We hebben genoeg tijd.'' September is wat hem betreft ook goed om de eerste palen te slaan. Zijn adviseur Kellyanne Conway had eerder op de dag al toegegeven dat geld voor de muur deze week niet meer zou worden gevonden.