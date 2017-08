'Noord-Korea kan problemen krijgen zoals weinigen ooit gehad hebben'

De woorden van Trump volgen na verder oplopende spanningen tussen de twee landen. Zo maakte Noord-Korea bekend dat het plannen had om vier raketten af te vuren op de wateren van het eiland Guam. Guam is een afzonderlijk territorium van de Verenigde Staten. Op het eiland, gelegen in de Grote Oceaan, bevindt zich een marinebasis van de VS; Andersen Air Force Base.



Trump liet al eens weten dat het land kon rekenen op 'vuur en furie op een schaal die de wereld nooit heeft gezien'. Een uitspraak die flink wat reacties losmaakte, maar daar lijkt The Donald niet van te zijn geschrokken. ,,Noord-Korea zou heel nerveus moeten zijn. Ze moeten inbinden, want ze kunnen problemen krijgen zoals weinig landen ooit gehad hebben."



,,Ze doen dit ons land al te lang aan en het is tijd dat we opkomen voor dit land en voor de inwoners van andere landen. Dus misschien ben ik nog niet hard genoeg geweest voor ze," vervolgt hij. Volgens Trump staat het leger in deze 100 procent achter hem. Hij voegde er wel aan toe dat de Verenigde Staten onderhandelingen met Noord-Korea op ieder moment zullen overwegen.