Trump: Obama liet mij afluisteren in de Trump Tower

Volgens Trump liet Obama de Trump Tower in New York afluisteren vlak voor zijn verkiezingsoverwinning, maar vooralsnog komt Trump niet met bewijzen op de proppen voor claim via zijn geliefde sociale medium.

,,Ze hebben niets gevonden. Dit is McCarthyisme", tweet Trump. Hiermee verwijst hij naar de Republikeinse senator Joseph McCarthy die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw een heksenjacht hield op communisten in de VS.