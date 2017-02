Trump ontkent 100.000 reservisten in te willen zetten om illegalen op te pakken

Dat zou blijken uit een memo van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, waarop AP de hand heeft gelegd. Het document van elf pagina's pleit voor een militarisering bij de handhaving van de immigratiewetten in een ongekend groot gebied.



Dat gebied strekt zich uit van Portland in het noordwesten tot New Orleans in het zuidoosten. De vier staten die grenzen aan Mexico - Californië, Arizona, New Mexico en Texas - worden genoemd in het voorstel maar ook de zeven naburige: Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas en Louisiana.



Woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer gaf in reactie op het het memo, dat geschreven zou zijn door Trumps minister van Homeland Security John Kelly, te kennen dat '100 procent onwaar' is. ,,Er zijn geen plannen om mensen op te pakken, of om de National Guard in te zetten tegen illegale immigranten.''