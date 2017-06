Trump over Londen: 'Er moet een einde komen aan dit bloedvergieten'

Eerder reageerde Trump op Twitter al op de aanslag waarbij zeven mensen werden gedood en tientallen mensen om het leven kwamen. Toen pleitte hij vooral voor zijn voorstel om reizigers uit een aantal moslimlanden toegang tot Amerikaans grondgebied te weigeren. Later haalde hij ook nog fel uit naar Sadiq Khan, de eerste moslimburgemeester van Londen: 'Zeven doden en 48 gewonden en de burgemeester van Londen zegt dat er geen reden voor paniek is.' Trump citeerde echter slechts een deel van een tweet van Khan. De Amerikaanse president riep op Twitter op te stoppen met 'politieke correctheid'.



Bij zijn toespraak zondagavond klonk hij iets kalmer: 'Amerika leeft mee met de slachtoffers van deze wrede gruweldaad.' Zondagavond eiste Islamitische Staat de verantwoordelijkheid voor de aanslag op, zo meldt persbureau Reuters. Ook andere Amerikaanse leden van de Amerikaanse regering reageerden zondag op de aanslag in Londen.



De minister van Defensie liet weten dat de Verenigde Staten zijn bondgenoten blijft steunen en zich niet bang laat maken. 'We staan samen sterk tegen een vijand die denkt ons kwaad te kunnen doen door ons bang te maken', aldus Jim Mattis in een toespraak. 'Nou, wij worden niet bang.'



De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur zei zondag dat de recente gruweldaden in Afghanistan en Groot-Brittannië benadrukken hoe urgent de noodzaak is om gezamenlijk op te trekken tegen aanvallen van militanten. McMaster zei dat de Verenigde Staten hun condoleances hebben overgebracht aan het Britse en Afghaanse volk.