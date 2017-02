Trump overweegt nieuwe maatregel immigratie na nederlaag

Trump is er desondanks nog steeds van overtuigd dat hij de rechtszaak over zijn eerste, controversiële immigratiemaatregel alsnog kan winnen. De laatste enige plek waar hij nog winst zou kunnen behalen, is het Hooggerechtshof.



Er is binnen het team van Trump onduidelijkheid over of de regering wel of niet naar het Hooggerechtshof zal stappen. Zo ver komt het wellicht niet, want Trump zei tegen journalisten dat hij 'veel andere opties heeft, waaronder een nieuw decreet'. Op de vraag in hoeverere die nieuwe presidentiële maatregel zou verschillen van de eerste, antwoordde Trump 'heel weinig'. In een nieuwe maatregel zouden volgens de president 'nieuwe veiligheidsmaatregelen' komen te staan.



In de eerste maatregel, die donderdag door een federale rechtbank in San Francisco geblokkeerd werd, wordt onder andere inwoners van zeven moslimlanden de toegang tot de VS ontzegd, mits zij een verblijfsvergunning (ook wel 'green card' genoemd) hebben. Vluchtelingen uit Syrië waren als het op Trump en de zijnen aankwam helemaal niet meer welkom. Volgens Trump is dit nodig, omdat de VS er anders onveiliger op wordt. De vraag is, of de maatregel in strijd is met de grondwet. Tot nu toe vinden de rechters in de VS die zich over de zaak hebben gebogen, van wel.