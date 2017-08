'Trump sluit preventieve oorlog met Noord-Korea niet uit'

Nieuwe sancties VN tegen Noord-Korea

8:10 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vandaag besloten tot nieuwe strafmaatregelen tegen Noord-Korea. De Veiligheidsraad stemde unaniem voor een resolutie over het beperken van de export door Noord-Korea. De maatregel is een straf voor de twee rakettesten die het bewind in Pyongyang in juli uitvoerde.