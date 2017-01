Trump strooit met complimenten tijdens bezoek aan CIA

Opnieuw massagraf ontdekt in Irak

16:57 In een presidentieel complex in de Iraakse stad Tikrit is een massagraf met zeker 89 lijken gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de stoffelijke resten van Iraakse militairen. Zij werden door strijders van Islamitische Staat (IS) vermoord, aldus de veiligheidsdiensten. In de stad zijn al diverse massagraven blootgelegd.