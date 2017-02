Trump tegen Congres: 'Tijd van kleine denken is voorbij'

Hij begon zijn toespraak door stil te staan bij de recente aanslagen op Joodse begraafplaatsen en de dodelijke schietpartij op twee Indiase mannen in Kansas, die hij veroordeelde. 'Als land mogen we politiek verdeeld zijn, we zijn verenigd in het veroordelen van haat en kwaad.' Trump kreeg de afgelopen dagen de nodige kritiek, omdat hij zich nog niet publiekelijk had uitgesproken over het recente rassengeweld in zijn land.



Defensiebudget

Trump beloofde verder veel geld voor Defensie en infrastructuur. 'Amerika is klaar om de wereld te leiden en dat zullen onze bondgenoten gaan merken. Amerika kan weer trots zijn op zichzelf. We zijn heel druk geweest om de grenzen van andere landen te verdedigen, maar nu is het tijd om onze eigen grenzen te bewaken. We hebben veel geld in andere landen geïnvesteerd, zonder om onze eigen infrastructuur te denken.'



Hij stond verder stil bij zijn inspanningen om de Amerikaanse multinationals binnen te houden, zoals Ford, General Motors en Walmart, die hem hebben beloofd miljarden dollars in de Amerikaanse economie te steken en die tienduizenden nieuwe banen zullen creëren. En hij beloofde een nieuw zorgverzekering voor alle Amerikanen die het 'falende' Obamacare moet gaan vervangen.