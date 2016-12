Trump tegen Israël: houd nog even vol

,,We kunnen niet toestaan dat Israël met een dergelijke minachting en respectloosheid wordt behandeld", postte hij.



Volgens de man die over drie weken het Witte Huis betrekt, is zijn land de laatste tijd geen goede vriend geweest voor Israël. ,,Het begin van het einde was de vreselijke deal met Iran en nu dit. Wees sterk Israël, 20 januari komt er snel aan'', besloot hij zijn bericht.



De resolutie van vrijdag werd door veertien van de vijftien leden van de Veiligheidsraad goedgekeurd. De VS onthielden zich van stemming. Israël had gehoopt op een veto.