Trump tipt kogels gedrenkt in varkensbloed als middel tegen terreur

Donald Trump blijft maar opscheppen over in varkensbloed gedrenkte kogels die een Amerikaanse generaal in een oorlog heeft gebruikt tegen islamitische rebellen. Acht historici hebben zijn kolderverhaal nu al meerdere keren geclassificeerd als Broodje Aap, maar de Amerikaanse president weet van geen ophouden.

Ook gisteren, na de aanslag in Barcelona, haalde Trump de maffe mythe van generaal Pershing weer van stal. Goed bedoeld ongetwijfeld, maar het wordt onderhand gênant. Zo vindt onder anderen historicus James R. Arnold, de grote specialist over de opstand van de islamitische Moro-rebellen. Die opstand duurde van 1902 tot 1913 en Donald Trump mag zich graag voordoen als kenner, zo lijkt het.

Want wat tweette de Amerikaanse president na het drama in Barcelona? ,,De VS veroordeelt de terreuraanslag in Barcelona, Spanje, en we zullen al het nodige doen om te helpen. Wees hard en sterk, wij houden van jullie!" Tot zover prima. Goed, zelfs. Zo goed dat in de Verenigde Staten werd gezegd dat Trump zich een hoop ellende had kunnen besparen als hij na de aanslag in Charlottesville niet ook zo'n krachtig statement had afgegeven.

Opmerkelijk

Maar Donald Trump zou Donald Trump niet zijn als er daarna weer iets opmerkelijks volgde. In zijn tweede tweet na de aanslag in Barcelona adviseerde hij Spanje ,,te bestuderen wat de Amerikaanse Generaal Pershing deed met gevangen terroristen". Dat was zo rigoureus dat er volgens de Amerikaanse president ,,35 jaar lang geen islamitisch terrorisme!" meer was. Een wondermiddel tegen jihadisten dus.

Doe als Pershing, en je hebt geen last meer van terrorisme, wilde Trump ermee zeggen. Donald Trump komt te pas en te onpas met die oude generaal Pershing aanzetten. Ooit gebruikte hij het verhaal om het gebruik van waterboarding tegen terrorismeverdachten te verdedigen. Met die zeer omstreden methode wordt de verdrinkingsdood gesimuleerd om verdachten aan het praten te krijgen.

Filipijnen

Maar wat deed Pershing dan, volgens Trump? John J. Pershing (1860-1948) was de opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar had daarvoor gevochten in de Filipijns-Amerikaanse Oorlog van 1899 tot 1913. Pershing moest Filipijnse verzet breken en met name dat van de islamitische Moro-rebellen. Ook tijdens zijn verkiezingscampagne vertelde Trump maar al te graag hoe Pershing dat volgens hem flikte.

,,Ze hadden een probleem met terrorisme, net zoals wij. Om er wat aan toe doen liet Pershing 50 terroristen oppakken. 49 ervan liet hij executeren met kogels gedrenkt in varkensbloed. De vijftigste terrorist werd vrijgelaten om aan zijn volk te vertellen wat er gebeurd was. En 35 jaar lang was er geen probleem", wist Trump. De gedachte is dat de overgebleven rebellen doodsbang werden omdat een moslim geen varkensvlees mag eten en ook ver weg wil blijven van varkensbloed omdat een varken wordt beschouwd als een onrein dier.

Broodje Aap

Volgens historici is het hele verhaal een smakelijk Broodje Aap. Zo’n massa-executie is er nooit geweest en met in varkensbloed gedrenkte kogels is al helemaal nooit geschoten. Wel ontdekten onderzoekers een anekdote uit Pershings memoires, waarin hij beschrijft hoe een Amerikaanse kolonel islamitische opstandelingen in het openbaar begroef, samen met een dood varken. Maar dat was een verhaal uit de derde hand. Pershing zelf had niks met varkens te maken, volgens de onderzochte documenten. Maar op internet deed het verhaal het de laatste jaren goed. Genoeg voor Trump om het over te nemen.