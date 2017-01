Trump trapt festiviteiten af bij 'Make America Great Again'-concert

Vervolgens reisde de aankomend president met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen door naar het concert bij het Lincoln Memorial. Behalve een toespraak van Trump was er een optreden van countryzanger Toby Keith, soulzanger Sam Moore en de rockband 3 Doors Down. Veel sterren weigerden voor de nieuwe president op te treden. Trump zong mee met 'God Bless the USA', bij een optreden van zanger Lee Greenwood.



In zijn speech zei Trump dat hij de verkiezingen heeft gewonnen omdat mensen 'echte veranderingen' willen. Hij is ervan overtuigd dat hij het land achter zich kan verenigen. Volgens Trump was het voor het eerst dat er zo'n concert plaatsvond, hoewel eerdere presidenten ook concerten organiseerden tussen de monumenten van Washington. Het feest eindigde met vuurwerk.