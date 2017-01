Trump vervult met Sonny Perdue laatste vacature in kabinet

'Zeker 24 kinderen omgekomen bij schoolbuscrash India'

7:40 Bij een ongeluk met een schoolbus zijn in het noorden van India zeker 24 kinderen om het leven gekomen. De schoolbus kwam vandaag in botsing met een vrachtwagen in de buurt van de stad Aliganj in deelstaat Uttar Pradesh, meldt de lokale politie.