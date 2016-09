Trump volgens lijfarts in 'uitstekende fysieke conditie'

Trump heeft zijn gegevens openbaar gemaakt naar aanleiding van de gezondheid van zijn tegenstrever Hillary Clinton. De Democrate zakte onlangs in elkaar en kampt met een longontsteking. Trump is er volgens zijn lijfarts Harold N. Bornstein echter fysiek uitstekend aan toe. De brief is volgens Amerikaanse media een stuk uitgebreider dan het A4'tje dat eerder werd uitgedeeld.



De 70-jarige vastgoedmagnaat liet verder weten zich twee keer zo jong te voelen als zijn leeftijd. ,,Als ik in de spiegel kijk, zie ik een man van 35'', pochte Trump. Zo speelt de Republikein geregeld een potje golf met de 39-jarige American Football-speler Tom Brady. ,,Als ik met hem samen ben, voel ik alsof we even oud zijn. Heel gek.''



Verplichting

De kleurrijke politicus deelde eerder al een lichte sneer uit naar Clinton, door te stellen dat als je president wil zijn 'je een verplichting hebt om gezond te zijn', omdat een dergelijke zware baan dat vereist. Wel erkende Trump dat hij een aantal kilo's wil en moet verliezen.



In de nasleep van haar ineenstorting liet ook Clinton de nodige medische informatie los. Behalve haar longontsteking kwamen er geen bijzondere feiten naar boven. De Democrate verkeert 'in een uitstekende geestelijke conditie', aldus haar arts.