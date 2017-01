Trump vond moment dat hij nucleaire codes kreeg ‘erg griezelig’

,,Als ze je uitleggen waar het voor staat en wat voor een verwoesting het kan aanrichten, dan is dat erg, erg benauwend", vertelde Trump aan journalist David Muir. Of hij er 's nachts wakker van ligt? ,,Nee, want ik heb er vertrouwen in dat ik het juiste zal doen. Maar toch. Erg eng."



In het interview had Trump het ook over de brief die voormalig president Barack Obama voor hem achterliet in het Oval Office van het Witte Huis. Het schrijven van een brief aan de opvolger is een traditie die aftredende presidenten in ere houden. ,,Het was een hele mooie brief", aldus de nieuwe president. ,,Heel goed geschreven. Ik heb Obama gebeld en hem bedankt voor zijn moeite."