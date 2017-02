Trump was vertrouwen in veiligheidsadviseur Flynn kwijt

Volgens Spicer maakte Trump zich zorgen dat Flynn vicepresident Mike Pence over zijn contacten met vertegenwoordigers van Rusland had misleid. Flynn zou met de Russische ambassadeur over Amerikaanse sancties tegen Moskou hebben gesproken toen Barack Obama nog president was.



Trump heeft zich wekenlang met de kwestie beziggehouden, zei Spicer. Uiteindelijk bleek het niet een juridische, maar een vertrouwenskwestie. ,,De president moet absoluut vertrouwen hebben in deze persoon.''