Trump wil muur betalen met Mexicaanse invoerbelasting: peso keldert

De regering zei dat er 20 procent extra belasting komt op spullen die in Mexico worden geproduceerd en in de Verenigde Staten verkocht. Dat zijn er heel wat, onder meer auto’s en fruit. Later zei de woordvoerder van het Witte Huis dat de invoerbelasting wellicht ook voor goederen uit andere landen geldt. Ook zei hij dat het plan nog in een vroeg stadium was.