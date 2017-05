Trump wil vrede in midden-oosten regelen

De Palestijnse leider Abbas reageerde in het Witte Huis eveneens optimistisch. Hij wil nog steeds een tweestatenoplossing, zei hij Trump, gebaseerd op grenzen die voor 1967 zijn vastgelegd. Dat is al decennia niet gelukt, maar Abbas prees Trump als onderhandelingskoning en zei: ,,Meneer de President, met u hebben we hoop.”



Trump heeft echter later doorschemeren dat hij de lang nagestreefde tweestatenoplossing wel eens kan laten varen. In februari zei hij dat ook een overeenkomst waarbij de Palestijnen geen eigen land naast Israël krijgen, maar beide volken opgaan in één land, een optie is. ,,Ik kijk naar twee staten en één staat, en ik ben voor de oplossing die beide partijen willen.” Hij heeft zich eerder stevig achter Israël geschaard. Zo beloofde hij de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem. Dat zou in de Arabische wereld gezien worden als erkenning dat de betwiste stad Israëlisch is.