Trumps achterban is dolenthousiast

De eerste week was 'fantastisch', concludeerde Cathie Banta uit Fort Lauderdale in Florida vorige week al, nadat Trump onder meer Obama's zorgwet had verzwakt en bouw van de grensmuur had bevolen. En nu, na een uitbarsting van wereldwijd verzet tegen de man op wie zij vol overtuiging stemde, is ze alleen maar gesterkt in haar opvatting. ,,Geweldig. Hij doet precies wat hij zei dat hij zou doen."



Het heeft de gepensioneerde fabrieksarbeider Bruce Reynolds uit Muncie, Indiana, blij verrast. ,,Verfrissend, dit. Trump heeft nu al bedrijven zover gekregen dat ze banen in de VS houden. Normaal gesproken beloven politici van alles, maar komt er weinig van. Dit had ik niet verwacht."



Beloftes

Trumps aanhangers hebben een punt: er mag dan een schokgolf door de wereld zijn gegaan nadat hij plotsklaps miljoenen mensen met wortels in het Midden-Oosten de toegang tot de VS ontzegde, dat is precies wat hij in zijn campagne aankondigde. Lang was de gedachte bij politieke analisten dat hij nooit echt zo ver zou gaan. Maar zelf was Trump duidelijk over wat de VS te wachten stond: hij sprak al in december 2015 over een moslimboycot - later afgezwakt tot 'extreme screening' voor mensen uit landen waar terrorisme tiert - en de grensmuur was een hit tijdens zijn rally's.



En nog steeds slaan die voorstellen bij de echte believers aan. ,,Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn," zo reageert Cathie Banta instemmend op het inreisverbod. Nate Jones, Afghanistan-veteraan uit Indiana: ,,Alsof je een mand met ratelslangen hebt en je weet niet welke je gaat bijten - je moet deze mensen wel extreem goed doorlichten. Hun landen zijn broeinesten van terrorisme. Het is niet onze fout dat hun religie zo geradicaliseerd is. "