Trumps adviseur krijgt volle laag na miskleun over ‘slachting’ Bowling Green

In Bowling Green (Kentucky) werden in 2011 twee Irakezen opgepakt die wapens en geld naar terreurnetwerk al-Qaeda in Irak probeerden te sturen. Een van hen had in zijn land van herkomst naar eigen zeggen bovendien honderden bermbommen neergelegd om Amerikaanse militairen te treffen. Maar van een aanslag in de VS, of ook maar voorbereidende handelingen daarvoor, was geen sprake. De mannen werden veroordeeld tot veertig jaar cel en levenslang.