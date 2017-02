Trumps beoogd veiligheidsadviseur wil niet

Bij de persconferentie gaf Trump ook uitleg over het vertrek van Flynn. Volgens de Amerikaanse president had de veiligheidsadviseur niets verkeerds gedaan door met de Russen te overleggen, maar had hij dat wel tegen de vicepresident moeten zeggen.



The Washington Post meldt donderdagnacht dat Flynn ook tegen de FBI heeft ontkend dat hij met Rusland over sancties had gesproken. Uit afgetapte telefoongesprekken bleek echter dat sancties tegen de Russen wel werden besproken. Dat betekent dat Flynn heeft gelogen tegen de veiligheidsdiensten, wat strafbaar is. Volgens CNN zal hij daarvoor echter niet vervolgd worden omdat hij zei dat hij zich niet herinnerde over de sancties gesproken te hebben. Daarmee zou hij niet met opzet hebben gelogen.