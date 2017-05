Trump kan het goed vinden met autoritaire leiders

,,Als het gepast zou zijn om hem te ontmoeten, zou ik dat absoluut doen, ik zou vereerd zijn,” zei Trump over Kim in een interview met Bloomberg. ,,Als het onder de juiste voorwaarden gebeurt. Maar ik zou het doen.”

De president is zich ervan bewust dat hij breekt met Amerikaanse tradities door een dictator die dreigt Amerikaanse steden van de kaart te vegen een ontmoeting in het vooruitzicht te stellen. ,,De meeste politieke mensen zouden zoiets nooit zeggen. Maar ik zeg je, onder de juist omstandigheden zou ik het doen. We hebben nieuws.”

Kim-dynastie

Amerika onderhoudt geen diplomatieke relaties met Noord Korea. Het probeert met sancties de Kim-dynastie onder druk te zetten, in de hoop dat het nucleaire ambities laat varen. Trumps minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei eerder deze week nog dat de VS alleen onderhandelt met Kim als hij zijn kernwapenprogramma opgeeft.

Kim Jong Un liet zijn oom executeren en is vermoedelijk verantwoordelijk voor de recente moord op zijn halfbroer. Maar Trump noemde hem in een zondags interview met CBS een smart cookie, een slimmerik die op jonge leeftijd de macht kreeg en met ‘moeilijke mensen’ te maken kreeg. ,,Veel mensen probeerden die macht af te pakken, of het nou zijn oom was of iemand anders. Maar hij was in staat het te doen.”

Drugsoorlog

De opmerkingen komen vlak na een telefoontje naar Manilla, waarin Trump de Filippijnse president Rodrigo Duterte uitnodigde voor een bezoek aan het Witte Huis. Duterte heeft met zijn drugsoorlog duizenden burgers zonder proces de dood in gejaagd. Trump had een ‘heel vriendelijk’ gesprek met hem. Daarin kwam ter sprake dat de Filippijnse overheid ‘heel hard strijdt’ voor een drugsvrij land, volgens het Witte Huis. In het interview met Bloomberg sprak Trump later zijn bewondering uit voor Duterte. ,,Hij is heel populair in de Filippijnen, zijn populariteitscijfers zijn heel hoog.”

Trump wil de banden aanhalen om de macht van China in de regio te beperken. Stafchef Reince Priebus stelde dat de hulp van Duterte nodig is om Noord-Korea onder druk te zetten. Maar in het Congres ontstaat ongemak over Trumps verbale vrijerij met collega’s die de vloer aanvegen met mensenrechten.

Goedkeuringsstempel

Ben Cardin, Democraat in de buitenlandcommissie van de Senaat is ‘diep verontrust’ over de uitnodiging, meldt hij in een verklaring. Zijn Democratische collega-senator Chris Coons stelt dat Trump Amerikaanse waarden verzwakt. ,,Door Duterte welkom te heten loopt Trump het risico dat hij de daden van Duterte – en zijn wrede mensenrechtenschendingen – een Amerikaans goedkeuringsstempel geeft.”

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch stelt dat daar al sprake van is. ,,Door goedbeschouwd steun uit te spreken aan Duterte’s moorddadige drugsoorlog, is Trump nu moreel medeplichtig aan toekomstige moorden,” zei Azië-directeur John Sifton tegen de New York Times. ,,Hoewel de kenmerken van zijn persoonlijkheid het onwaarschijnlijk maken, zou Trump zich moeten schamen voor zichzelf.”

Waardering

Trump heeft al eerder laten blijken dat hij waardering heeft voor autoritaire staatshoofden. Hij belde vorige week met de Turkse president Erdogan om hem te feliciteren met de uitslag van het referendum over uitbreiding van zijn macht. Dat werd fel bekritiseerd, omdat het de democratie in Turkije inperkt. Trump had na een ontmoeting ook warme woorden voor president Xi van China, waar de Communistische Partij de duimschroeven strak aangedraaid heeft. ,,Hij is een goede man,” zei Trump.

Vorige maand ontving hij de leider van Egypte die zijn critici monddood laat maken, president Al Sisi. ,,Hij heeft het fantastisch gedaan in een heel moeilijke situatie,” sprak Trump lovend. In reactie op een vraag over de Russische president Vladimir Poetin, van wie opvallend veel tegenstanders uit de weg worden geruimd, zei Trump slechts: ‘Denk je dat ons land zo onschuldig is?’

Mensenrechten

Voorheen trad Amerika veel meer op als moreel politieagent van de planeet. ,,Natuurlijk, de VS kampt met problemen in eigen land, en schendt zelf rechten, maar nog zou het internationaal een positieve rol kunnen spelen door druk uit te oefenen in bijvoorbeeld de VN-Veiligheidsraad,” vindt Sarah Knuckey, mensenrechtenprofessor van de Columbia Universiteit in New York. Zij houdt met studenten de Trump Human Rights Tracker bij, om in kaart te brengen hoe hij zich gedraagt op het vlak van mensenrechten.