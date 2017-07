Tsunami mogelijk na aardbeving Beringzee

WHO: bijna 13 miljoen baby's niet ingeënt

17 juli Wereldwijd is in 2016 één op de tien baby's na de geboorte niet ingeënt, zelfs niet tegen ziektes als difterie, tetanus en kinkhoest. Dat blijkt uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef, die vandaag in Genève zijn gepresenteerd. In totaal gaat het om 12,9 miljoen kinderen van minder dan een jaar oud. De WHO schat dat nog eens 6,6 miljoen anderen de herhalingsdoses niet hebben gekregen.