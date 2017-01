Tsunamidreiging na beving Papoea-Nieuw-Guinea

Update Witte Huis opent op dag 2 de aanval op de media: 'schandalig'

6:13 Het Witte Huis heeft zaterdag in een verklaring gezegd dat de menigte die een dag eerder de inauguratie van Donald Trump bekeek, de grootste ooit was. De media kregen ervan langs omdat ze veel lagere schattingen gaven: honderdduizenden bezoekers zouden er bij de beëdiging van Trump zijn geweest, mogelijk minder dan bij de Women's March een dag later.