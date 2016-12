Tunesische verdachte aanslag Berlijn vrijgelaten

De vermoedelijke dader, de in Milaan door de politie doodgeschoten Anis Amri, was ook een Tunesiër. Bij de aanslag in Berlijn vielen 12 doden.

Wapen

Justitie in Karlsruhe, het parket dat in Duitsland terreurzaken doet, gaf vandaag een overzicht van het onderzoek naar de aanslag tot nu toe. Via een woordvoerster meldde de procureur-generaal onder meer dat het wapen waarmee Amri in Milaan op politiemensen schoot, hetzelfde kaliber had als het wapen waarmee de dader de Poolse chauffeur van de vrachtwagen waarmee hij de drukbezochte kerstmarkt opreed doodschoot.