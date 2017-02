Turkije bant posters met 'nee' uit het straatbeeld

Ambtenaren in Konya, een conservatieve provincie van Turkije, verwijderden de afgelopen dagen plots alle antirookbrochures, flyers en posters. Hoezo, vroegen bewoners zich af. ,,Omdat ze tot verwarring kunnen leiden'', zei parlementslid Abdullah Agrali van de regerende AK-partij (AKP).



Veel vertrouwen in het intellect van zijn achterban heeft deze islamistische politicus kennelijk niet, want hij wil met deze bizarre actie het risico uitsluiten dat zijn kiezers in de antirookcampagne een indirecte aanbeveling zien om 'nee' te stemmen in het referendum op paaszondag. Hij wil voorkomen dat ze per ongeluk tegen Erdogan stemmen.



Absurdistisch toneelstuk

Op het reclamemateriaal van het ministerie van Gezondheid staat groot het woord nee. De bijbehorende tekst: 'Bepaal of je wat wilt winnen. Wilt u uw kinderen vergiftigen? Wil je impotent zijn? Wil je kanker? Wil je een hartaanval? Als je nee zegt heb je een leven en een toekomst.'



Het lijkt op een scene uit een absurdistisch toneelstuk. Maar in Turkije is de realiteit vaak absurder dan fictie. Zelfs dagelijkse uitdrukkingen zijn politiek besmet. Zoals hayirli olsun (succes; geluk ermee), dat diverse AKP-aanhangers mijden, omdat het woord 'hayir' (nee) erin zit.