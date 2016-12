Turkije bevestigt blokkade NOS na tonen moord op Karlov

Reden voor de blokkade is een video van de moord op de Russische ambassadeur Andrej Karlov die door de NOS werd geplaatst, meldde een bron bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken aan de omroep.



De Turkse publieke omroep TRT maakte die beelden en deelde ze via de EBU, de beelduitwisselingsdienst van publieke omroepen in Europa waarbij de NOS is aangesloten. Turkije besloot echter dat media in dat land alleen over de moord op Karlov mochten berichten via officiële persberichten van de autoriteiten.