Turkije publiceert lijst van 'Gülen-aanhangers in Nederland'

In politiek Den Haag wordt verontwaardigd gereageerd op de gepubliceerde lijst. D66 wil dat minister Koenders van Buitenlandse Zaken opheldering eist van de Turkse ambassadeur. Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van die partij noemt de lijst 'onacceptabel' en een 'diplomatieke belediging'. ,,Koenders is net in Turkije op bezoek geweest en premier Rutte heeft Erdogan dit weekend nog nadrukkelijk verzocht: bemoei je er niet mee. En de telefoon ligt nog niet op de haak of zo'n lijst wordt verstuurd.''



Joël Voordewind van de ChristenUnie twitterde: ,,Zeer kwalijk dat Erdogan ondanks signaal van Koenders gewoon doorgaat met opzetten van Turken in NL tegen elkaar."



,,Dit moet nu stoppen'', zegt VVD-Kamerlid Han ten Broeke. ,,We willen niet dat de Turkse overheid de spanningen in ons land weer doet oplaaien. Minister Koenders heeft er maandag over gesproken met minister Cavusoglu, die toen zei dat Turkije zich niet mengt in Nederlandse aangelegenheden. Deze minister moet nu ook woord houden.''



Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat de lijst momenteel onderzoeken en komt later met een reactie.