Turkije wil staakt-het-vuren in Syrië voor Nieuwjaar

Het is echter niet duidelijk wat er precies in dat akkoord staat. Cavasoglu zei in een interview met de zender AHaber dat de twee landen garant willen staan voor het bestand. Het is echter nog niet bekend of ook Iran garant wil staan, liet de minister weten. Hij voegde eraan toe dat ,,alle buitenlandse strijders Syrië moeten verlaten''. Cavasoglu zei met name dat Hezbollah, de door Iran gesteunde sjiitische militie, ,,terug moet naar Libanon''.