Turkse media: dader aanslag Istanboel is 28-jarige Kirgies

Selfie-video

Gisteren verscheen er een 'selfie-video' van de vermoedelijke schutter. Te zien is hoe de man zwijgend over het Taksimplein loopt in Istanboel. Het is nog onduidelijk of hij dat voor of na de aanslag deed, bericht Al Jazeera.



Bij de schietpartij in Reina kwamen 39 mensen om het leven. De aanslag is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat.