Turkse militair gedood bij offensief in Syrië

Parachutist (48) maakt fatale crash bij vrije val

22:20 Een Nederlandse parachutist is zaterdagmiddag neergestort in een weiland in het Belgische Opglabbeek. Dat is bevestigd door het parket van Limburg. De man was zwaargewond en bezweek aan zijn verwondingen. Het gaat om een 48-jarige man die samen met enkele collega's een parachutesprong had gemaakt.