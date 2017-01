Twaalf vluchtelingen uit Brabantse vrachtwagen gehaald in België

Voormalig internetgigant Yahoo heet voortaan Altaba

16:44 Yahoo, ooit het grootste webportaal op het internet, is geen schim meer van wat het ooit is geweest. Directeur Marissa Mayer, bijna vier jaar geleden nog gestrikt met een bedrag rond de 70 miljoen euro, stapt op. Het bedrijf doet zelfs afstand van de eens zo iconische naam en gaat voortaan gedeeltelijk door het leven als 'Altaba Inc'. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?