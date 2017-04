Twee doden bij schietpartij in gebouw Russische geheime dienst

De man was niet door de controlepost in het gebouw gegaan, maar begon al eerder te schieten, meldt de FSB. Een medewerker van de dienst en een burger overleefden het niet. Een andere bezoeker liep schotwonden op. De dader is doodgeschoten.

Neonazi's

Volgens de FSB is de schutter een in 1999 geboren man uit de regio. Er zijn aanwijzingen dat hij banden had met een groep neonazi's. Volgens SITE, een in de VS gevestigde rapporteringsdienst, heeft Islamitische Staat (IS) de verantwoordelijkheid opgeëist. Dat gebeurde via het aan de terreurorganisatie gelieerde persbureau Amaq.