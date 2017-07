Twee doden door krachtige aardbeving Turkse en Griekse kust

De aardbeving met een kracht van 6.7 op de schaal van Richter had plaats rond 01.30 uur (00.30 uur Nederlandse tijd). Het epicentrum was in de buurt van de populaire Turkse badplaats Bodrum en het Griekse eiland Kos.



Heel wat ongeruste vakantiegangers in de getroffen streek maken op Twitter melding van de beving. Hotelgasten op Kos mogen voorlopig de hotels niet meer in, en spreken over barsten in pleisterwerk en muren van gebouwen. In Bodrum werd uit voorzorg het ziekenhuis van de stad geëvacueerd. Mobiel bellen is er niet mogelijk omdat het netwerk overbelast is.



Het Europese aardbevingscentrum EMSC meldde dat de aardbeving een kleine vloedgolf veroorzaakte. Gebouwen en straten liepen onder water en op veel plekken viel de stroom uit. Na de beving gingen veel mensen de straat op. Het EMSC waarschuwde mensen via sociale media om lager gelegen gebieden voorlopig te mijden.



Het Griekse eialnd Kos en de Turkse badplaats Bodrum zijn toeristische trekpleisters en populair onder Nederlanders.