Twee nieuwe verdachten vast voor aanslagen Parijs

Farid K. en zijn vrouw Meryem E.B. werden opgepakt bij een huiszoeking in hun woning in Laken. Ze worden ervan verdacht dat ze Khalid El Bakraoui valse documenten zouden geleverd hebben die hij gebruikte bij de voorbereiding van de aanslagen in Parijs. Khalid El Bakraoui was de zelfmoordterrorist die zich op 22 maart opblies in het metrostation Maalbeek, maar speelde ook een rol bij de aanslagen in Parijs.



Terrorisme

Het koppel is inmiddels verhoord door een ,,in terrorisme gespecialiseerde Brusselse onderzoeksrechter", aldus het parket. Farid K. wordt verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Zijn echtgenote wordt van de laatste twee feiten ook verdacht, maar is vrijgelaten onder strikte voorwaarden.



Het Belgische Openbaar Ministerie geeft in het belang van het lopend onderzoek verder geen informatie.