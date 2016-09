Tweede koppel gearresteerd vanwege bomauto Parijs

Het koppel werd opgepakt in Montargis, in het midden van het land. Gisteren werd ook al een tweetal aangehouden. Eerder werd ook de eigenaar van de wagen opgepakt, maar hij is inmiddels op vrije voeten. Zijn dochter, die zwaar geradicaliseerd zou zijn, geldt wel als verdachte. Naar haar wordt nog altijd gezocht.



Zes flessen

De Peugeot 607 zonder nummerborden werd in de nacht van zaterdag op zondag aangetroffen in de Rue du Petit-Pont, in de buurt van de bekende Notre-Dame kathedraal. In de auto lagen zes gasflessen, die niet onderling verbonden waren en ook geen ontstekingslont hadden. Een van de flessen was leeg.



In Frankrijk is momenteel nog steeds de noodtoestand van kracht. Die werd ingesteld na de aanslagen in Parijs en opnieuw verlengd na de aanslag in Nice, waarbij 86 mensen omkwamen. Deze nieuwe zaak wordt dan ook erg serieus genomen.